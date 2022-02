Calcio: Genoa. Blessin “La fortuna va cercata,a Venezia serve coraggio”

"Ogni partita è una finale", dice il tecnico dei liguri GENOVA (ITALPRESS) – Cercasi disperatamente i tre punti perché dopo il pareggio casalingo con la Salernitana al Ferraris, il Genoa ormai deve trovare un colpo per cercare di rientrare nella corsa salvezza. E la sfida di Venezia è un crocevia fondamentale per il Grifone. "Ogni partita è una finale. E' mancata un po' di fortuna in certe situazioni. Bisogna restare concentrati per novanta minuti, dare il massimo e in alcuni frangenti avere quel pizzico di buona sorte che serve per fare i tre punti ma non viene a cercarti a casa, devi guadagnartela. Se non crei, non avrai occasioni e non farai gol", spiega il tecnico del Genoa Alexander Blessin. Che sottolinea il valore del Venezia: "Ci troveremo di fronte un avversario che arriverà con molto fiducia a questa partita, su un campo stretto: noi cercheremo di contrastarli per metterli in difficoltà. Dovremo giocare sapendo che potremo fare degli sbagli, ma bisognerà farne il meno possibile. Voglio una squadra che abbia un atteggiamento positivo e giochi con fiducia e coraggio: sono aspetti molto importanti nel gioco del calcio", continua l'allenatore che ha diversi dubbi. Amiri sta meglio dopo il virus che lo ha colpito ma potrebbe non essere rischiato, Sulla sinistra in difesa toccherà ancora a Vasquez visto l'infortunio di Criscito. Mentre Rovella potrebbe fare coppia con Badelj davanti alla difesa. (ITALPRESS). ege/ari/red 19-Feb-22 18:54