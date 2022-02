Calcio: Juve. Attesa per le condizioni di Bonucci, Dybala e Rugani

Martedì la sfida di Champions in casa del Villarreal TORINO (ITALPRESS) – Archiviato anche il pareggio per 1-1 con il Torino nella 26esima giornata di Serie A, la Juventus si è ritrovata in mattinata al JTC Continassa per la prima seduta di avvicinamento all'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì all'Estadio de la Ceramica di Vila-real contro il Villarreal. I bianconeri, come consuetudine nelle giornate post-gara, hanno svolto un allenamento a gruppi: i giocatori maggiormente impegnati ieri sera contro il Torino hanno seguito un programma di scarico mentre gli altri si sono dedicati ad esercitazioni per il possesso palla e sviluppo della manovra laterale con cross, quindi hanno terminato con una partitella finale. Domani la squadra svolgerà un'altra seduta mattutina. In mattinata, inoltre, Leonardo Bonucci si è sottoposto a esami strumentali al JMedical per un problema ad un polpaccio accusato nei giorni scorsi. In attesa dell'esito domani, invece, saranno Paulo Dybala e Daniele Rugani ad effettuare gli esami nel centro medico bianconero: il primo si era fatto male nel corso del derby di ieri sera, mentre il secondo non era sceso neanche in campo alzando bandiera bianca durante il riscaldamento. (ITALPRESS). ma/ari/red 19-Feb-22 18:30