Calcio: Serie A. Bove “Grande emozione, ma volevo la vittoria”

"C'è il rammarico per il risultato, il gol? Il primo pensiero alla mia famiglia" ROMA (ITALPRESS) – "È una grande emozione il primo gol in serie A, ma c'è un pochino di rammarico per il risultato". Queste le parole di Edoardo Bove dopo il 2-2 tra Roma e Verona. "Volevamo fare di più davanti ai nostri tifosi. Dopo l'intervallo è cambiato l'atteggiamento di tutti. Siamo stati più aggressivi e siamo riusciti a recuperare una partita che si era messa male. Nell'occasione del gol ho voluto provare il tiro sul primo palo perché pensavo che Montipò si aspettasse una palla in mezzo. Il primo pensiero va alla mia famiglia, che ha fatto tanti sacrifici. In allenamento tutti aiutano noi giovani a crescere e c'è un buonissimo clima. Prendiamo tutto quello che il mister ci concede". Intanto Josè Mourinho, espulso per proteste nel finale, non parlerà, almeno così pare, nel post-partita. (ITALPRESS) lov/ari/red 19-Feb-22 20:26