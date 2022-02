Calcio: Serie A. Giampaolo”Gara difficile,prestazione solida e concreta”

Il tecnico della Samp elogia Quagliarella: "La testa fa la differenza" GENOVA (ITALPRESS) – "E' stata una partita difficile, contro l'Empoli che è una squadra forte, che ha tanti giocatori di qualità forti nell'uno contro uno. La Sampdoria è stata brava a capire l'importanza della gara, ha saputo soffrire, con umiltà, aiutandosi. Abbiamo tirato fuori il massimo e sono contento per una prestazione solida, concreta e di grandi contenuti". Analizza così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, il successo dei suoi blucerchiati a Marassi con l'Empoli. "L'Empoli sul piano del palleggio ha grande qualità e anche oggi l'ha dimostrato. Noi abbiamo mostrato grande spirito, compattezza e aiuto reciproco: la squadra non si è mai disunita" prosegue l'allenatore della Samp ai microfoni di Dazn. "Quando hai una classifica migliore sei più sereno, anche se fare qualche passaggio in più non guasterebbe. Oggi la squadra ha giocato con la giusta pressione poi ci sono dei giocatori in grado di saperla gestire" dice ancora Giampaolo riferendosi chiaramente a capitan Quagliarella, decisivo con la sua doppietta. "Fabio ha fatto il primo gol in Serie A che lo allenavo io. Ha vinto la classifica marcatori quando c'era Cristiano Ronaldo in Italia e nei tre anni che ero qui ha fatto 80 gol. Anche oggi ha fatto quello che sa fare. Con grande disponibilità e spirito ha rincorso tutti a 39 anni – spiega il tecnico blucerchiato -. La testa fa la differenza e su quella di Fabio non avevo dubbi. Abbiamo qualche giocatore di troppo in difficoltà dal punto di vista fisico. Quagliarella non c'era da spremerlo, tornava da un infortunio muscolare. Anche Sabiri è stato in difficolta e abbiamo dovuto fare una sostituzione come Ekdal e Thorsby. Sabiri però mi è piaciuto perché ho pensato potesse accusare la prima a Marassi da titolare e gli ho detto di giocare tranquillo: ha fatto una prova di spessore e ha margini di miglioramento. Darà una mano alla causa. Come sta Giovinco? Si è messo a disposizione, è un generoso. Poi ha avuto un infortunio muscolare e speriamo di recuperarlo. Il nostro futuro passa anche dal recupero dei nostri attaccanti" spiega Giampaolo. (ITALPRESS). gve/ari/red 19-Feb-22 17:48