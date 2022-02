Calcio: Serie A. Tudor “Buon punto ma c’è rammarico”

"Faccio i complimenti ai miei per la prestazione, il Verona ha dominato per 70 minuti" ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto una grande partita e c'è rammarico per non aver vinto. Abbiamo dominato sempre tranne gli ultimi 20 minuti". Così Igor Tudor ai microfoni di Dazn dopo il pareggio tra Roma e Verona. "Rimangono il punto e la grande prestazione. Faccio i complimenti ai miei e andiamo avanti. Ci sono poche squadre che stanno meglio di noi fisicamente. Aspettarsi che il Verona venga qui a Roma a comandare 90 minuti è però difficile. Lo abbiamo fatto per 70 e dobbiamo esserne orgogliosi. Ho deciso di fare i cambi per anticipare il nostro calo e avere più compattezza in fase difensiva. Il primo gol? Raramente vengono bene gli schemi e quando succede fa piacere. L'abbiamo preparato bene in settimana. Tameze sta facendo una stagione straordinaria e sta bene. È un ragazzo umile che lavora duramente, con una gamba che gli permette di fare avanti e indietro. Sono contento per lui. Europa? Non penso che dire che questo sia il nostro obiettivo ci aiuti. Mourinho ci ha fatto i complimenti e ci fa piacere". (ITALPRESS) lov/ari/red 19-Feb-22 20:39