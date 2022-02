Calcio: Spezia. Motta “Credo nel lavoro e nell’impegno, avanti compatti”

Il Bologna ha qualità, non mi aspetto una squadra in difficoltà", dice il tecnico dei liguri LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Non dobbiamo temere nessuno, dobbiamo solo restare concentrati in allenamento e focalizzarci su una partita alla volta, adesso la più importante è la prossima che ci aspetta lunedì". Così Thiago Motta, allenatore dello Spezia, a due giorni dalla sfida contro il Bologna di Mihajlovic. "Non mi aspetto un Bologna in difficoltà perché ha una rosa di valore, composta da giocatori forti, esperti, guidati da un grande allenatore – ha spiegato Thiago Motta -. Mi aspetto il miglior Bologna possibile e noi dobbiamo restare concentrati su quello che dobbiamo fare e su quello che invece dobbiamo evitare". Il tecnico degli aquilotti non si fida dei rossoblù: "Il 3-4-3 del Bologna è difficile da difendere e da gestire, la qualità non manca ai rossoblù e hanno tante opzioni per interpretarlo in maniere differenti, ma ne siamo consapevoli, non ci faremo sorprendere se ci saranno novità nel modulo, ci siamo preparati al meglio". Sulle condizioni di Maggiore, Thiago Motta ha spiegato che il centrocampista "ha avuto qualche fastidio dovuto alla fatica, ma in generale lo vedo bene, se e quando lo vedremo più stanco o non al 100% valuteremo se farlo riposare. In questo momento sta bene, cerca di dare sempre il massimo sia in allenamento che in partita, è un giocatore importante per la squadra e sarà sicuramente con il gruppo lunedì". Il tecnico spezzino, infine, si è soffermato sull'importanza di avere l'intero gruppo a disposizione: "Durante la settimana in allenamento possiamo valutare le caratteristiche di ognuno e capire quali sono più adatte per l'avversario che affronteremo, e allo stesso tempo il livello delle sedute si alza, i ragazzi danno il massimo per meritare di giocare, e questo non può che fare bene a tutti. Stagione fortunata? Non credo alla fortuna, credo nell'impegno e nel lavoro". (ITALPRESS). mra/ari/red 19-Feb-22 18:36