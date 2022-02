Calcio: Zanetti “Ritrovato il sorriso, ma al Venezia serve continuità”

"Mettere in fila una serie di risultati diventa vitale", dice il tecnico dei lagunari VENEZIA (ITALPRESS) – Se non ci si gioca tutto, il Venezia si gioca molto del futuro in Serie A. Domenica al Penzo arriva il Genoa e la sfida ha il sapore dello spareggio. Gli arancioneroverdi vogliono dare continuità al successo di Torino e ottenere i primi tre punti contro una diretta concorrente. E il tecnico Paolo Zanetti si aspetta questo passo. "Ogni partita ha la sua storia, il Venezia ha sempre avuto un'identità molto chiara che va oltre il sistema di gioco. A Torino, ho cambiato i principi: anziché coprire gli spazi siamo andati sull'uomo, mettendoci a specchio. Con il modulo iniziale eravamo in difficoltà. Non è detto che contro il Genoa serva a questo, sono aperto a tutto e la cosa più importante è la nostra identità. Abbiamo dimostrato di poter vincere le partite, contro un avversario che venerdì ha messo in grande difficoltà la Juve. Ciò dà lustro a quanto abbiamo fatto la scorsa settimana. Con i tre punti sono ritornati l'entusiasmo e il sorriso. Ora abbiamo l'opportunità di dare continuità a quanto fatto contro i granata" spiega Zanetti. Contro i liguri, l'obiettivo è non sprecare quanto di buono fatto contro la formazione di Juric e scavare un piccolo solco, portandosi a più nove. "La continuità è la differenza per chi deve salvarsi. Mettere in fila un po' di risultati, diventa vitale, anche sotto l'aspetto mentale, altrimenti subentrano altri fattori. Abbiamo dovuto mettere un piede nella zona calda per tirare fuori quanto avevamo ed è un segnale. Se giochiamo come sappiamo, il Venezia non è inferiore a nessuno rispetto alle dirette concorrenti. Il Genoa gioca bene nelle ripartenze, in velocità. Verranno qui per vincere: noi li aspetteremo nella nostra tana per giocarsi la gara" aggiunge l'allenatore. Uno dei fattori sulla strada della salvezza potrebbe essere Nsame, reduce da un grande infortunio ma sta lavorando per recuperare. "È al 60 per cento ma può darci subito una mano pure così: ha delle caratteristiche che ci possono aiutare. Non è lontano dall'essere al massimo ma gli serve altro tempo. L'importante è allenarsi con continuità e lo sta facendo. Anche Nani sta migliorando molto e si sta mettendo al pari degli altri. È in ballottaggio con Johnsen e devo capire quali caratteristiche mi serviranno per prima tra i due. Mi spiace, invece per Luca Lezzerini (lesione al tendine del retto femorale), ho un legame speciale con lui; è sempre stato un ottimo riferimento e dopo il crociato gli è capitato questo infortunio. È un ottimo portiere, lo stava dimostrando e gli avevo dato fiducia. Gli sono vicino, è un ragazzo di carattere ed è al lavoro per tornare il prima possibile". Infine una battuta sul Genoa. "Si tratta di una squadra più aggressiva in avanti, più coraggiosa, ti pressa e duella. Ha dei giocatori veloci sugli esterni; non costruisce molto ma recupera palla e verticalizza in modo fulmineo. Sono pericolosi ed è una gara aperta a tutti i risultati. Giocheremo in casa e sarà un'opportunità importante: se loro vogliono venire qui per cambiare la stagione, lo stesso vogliamo fare noi" prosegue il tecnico. Intanto è stata riaperta la prevendita per gara contro i liguri, visto l'innalzamento al 75 per cento della capienza deciso dal governo. Tutti i tagliandi di ogni settore hanno un costo di 10 euro. Il Venezia ha pure definito il passaggio in prestito fino al 31 dicembre 2022 dell'attaccante Óttar Magnús Karlsson all'Oakland Roots Sports Club, squadra di seconda divisione americana. Arrivato in arancioneroverde nell'estate 2020, il nazionale islandese classe 1997 con il Venezia ha collezionato 8 presenze con 1 gol nella gara contro il Pescara. A inizio della stagione in corso si è trasferito al Siena, 2021/2022 realizzando 2 gol in 20 partite. (ITALPRESS). rag/ari/red 19-Feb-22 18:52