Mondiali2022: Argentina. Aguero verso ingresso staff tecnico ct Scaloni

L'ex attaccante di City e Barcellona: "Avremo un incontro questa settimana" ROMA (ITALPRESS) – Costretto lo scorso dicembre ad annunciare il suo ritiro dall'attività agonistica per una aritmia cardiaca, Sergio Aguero potrebbe comunque continuare a respirare l'odore del campo. Ai microfoni di Radio 10, l'ex nazionale argentino, 33 anni, ha infatti svelato che potrebbe essere presente ai Mondiali in Qatar (21 novembre-18 dicembre), come componente dello staff tecnico del ct Lionel Scaloni. "Ho parlato con Scaloni, mi ha chiamato, così come ho sentito i ragazzi e Chiqui Tapia (il presidente della federcalcio argentina, ndr) – ha spiegato l'ex punta di Manchester City e Barcellona – Stiamo pensando di incontrarci questa settimana. L'idea è di venire a vedere cosa si può fare e di entrare a far parte dello staff tecnico. Voglio essere presenti ai Mondiali e se andrò, starò con i ragazzi, negli allenamenti". (ITALPRESS). mc/red 19-Feb-22 11:37