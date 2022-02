Non parla nessun tesserato, Gasperini espulso durante il match FIRENZE (ITALPRESS) – L'Atalanta non rilascerà dichiarazioni nel post gara odierno contro la Fiorentina con i bergamaschi sconfitti 1-0. Il tecnico ospite Gian Piero Gasperini è stato espulso per proteste nel corso della sfida al "Franchi". Non rilasceranno dichiarazioni oltre all'allenatore bergamasco, nessun tesserato o dirigente dell'Atalanta. (ITALPRESS). lc/pc/red 20-Feb-22 15:41