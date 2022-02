Atalanta, Marino “I Percassi continueranno a decidere”

Il dg rassicura i tifosi dopo l'ingresso in società del gruppo Pagliuca FIRENZE (ITALPRESS) – "Una grande opportunita. C'è una partnership nuova. L'Atalanta rimarrà competitiva in Italia in Europa, avrà una visione piu amia, ma sempre nel nostro Dna. Se hanno sposato questo modello è perchè lo ahno apprezzato. La famiglia Percassi e nata e cresciuta nei campi di Zingonia e sa cosa significa". Così Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, commentando la novità societaria con Stephen Pagliuca e il gruppo da lui rappresentato che ha rilevato il 55% della società. "Il punto di partenza è che rimangono i Percassi – continua Marino – le scelte saranno loro, questi americani sono uomini di sport prima che investitori e questo deve rassicurare i tifosi e tutti l'Atalanta. Il club in questi anni ha ottenuto grandissimi risultati e ci ha fatto conoscere in tutto il mondo. La volontà della proprietà è di essere sempre piu forti in Italia e in Europa. Investimenti importanti? Il club deve mantenere i propri principi di equilibrio, anche se si possono fare investimenti di un certo tipo, non ci dovreno mai snaturare perchè si puo' crescere anche con investmenti mirati". "Colmeremo l'assenza di attaccanti? Il nostro mercato si è concluso il 31 gennaio, abbiamo una rosa ampia e al mister chiediamo maggiori alchimie tattiche, ma ci attendiamo che questa rosa sia competitiva, attendendo il rientro di tutti i calciatori" conclude Marino. (ITALPRESS). pc/red 20-Feb-22 12:02