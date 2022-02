Basket: Milano bis in Coppa Italia, rivelazione Tortona ko in finale

L'Olimpia si impone 78-61 e vince il trofeo per l'ottava volta ROMA (ITALPRESS) – La favola della Bertram Tortona si ferma all'atto conclusivo della Final Eight di Coppa Italia con la 'solita' Olimpia Milano. La matricola, in finale alla prima apparizione della propria storia, si arrende alla corazzata di Messina, che sfrutta nell'ultimo quarto la maggior attitudine a match ravvicinati e si impone per 78-61 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro: bis dopo il trionfo dello scorso anno e ottava Coppa Italia in bacheca, record condiviso con Virtus Bologna e Benetton Treviso. Milano non si concede distrazioni in avvio di partita e inaugura il match con 4/5 dall'arco. Delaney e Daniels sono ispirati, Melli domina a rimbalzo e Hines chiude il primo quarto dalla lunetta fissando il punteggio sul 25-13. L'Olimpia mantiene il +12 sino alla metà del secondo quarto (30-12) ma non allunga con l'antisportivo fischiato a Mascolo su Alviti, che fa 0/2 a cronometro fermo. La Bertram si affida a JP Macura, che firma la tripla e non sbaglia il libero aggiuntivo per il gioco da 4 punti del 32-24, e la squadra allenata da Messina non riesce a scrollarsi gli avversari di dosso, che fanno la guerra a rimbalzo e con Mascolo vanno all'intervallo lungo sul -8 (41-33). I piemontesi partono col piede giusto nella ripresa e accorciano sul -3 con Filloy e Mascolo, Hall sblocca Milano dopo quasi tre minuti ma la risposta di Macura con la tripla è immediata (44-41). La Bertram tocca anche il -1 con una magia di Filloy ma suona la sveglia per i meneghini, anche grazie a un 3/3 di Melli (top scorer dei suoi con 14 punti) in lunetta: prima degli ultimi 10' di gara il tabellone recita 53-47 Milano. Affiora la stanchezza tra gli uomini di coach Ramondino, che chiama time-out sotto di 12 ma non può frenare l'avanzata dell'Olimpia, che vola via sul 73-52 con le triple di Rodriguez e Datome, preludio del 78-61 conclusivo. (ITALPRESS). spf/ari/red 20-Feb-22 19:55