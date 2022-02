Blessin “Approccio del Genoa sbagliato, buon finale”

Il tecnico tedesco dei rossoblù invita tutti a credere alla salvezza VENEZIA (ITALPRESS) – "Abbiamo avuto dei problemi in avvio, non c'era stato il giusto approccio, arrivavamo tardi sulle seconde palle e perdevamo tutti i contrasti. Siamo partiti con il nostro sistema di gioco e poi abbiamo cambiato nel secondo tempo. Buona mentalità negli ultimi 20 minuti in cui abbiamo creato alcune occasioni, c'è quella di Yeboah in cui credevo entrasse il pallone. Non è entrato e dobbiamo accettare il risultato: questo è il quarto pareggio, bisogna continuare a lavorare". Così l'allenatore del Genoa Alexander Blessin commenta l'1-1 ottenuto dai rossoblu in casa del Venezia. A fine gara il tecnico tedesco è andato anche a rendere omaggio ai tifosi liguri accorsi in laguna. "Mi è piaciuto il loro modo di supportarci – spiega Blessin ai microfoni di Dazn -. Oggi ci è mancata un po' di fortuna ma i tifosi ci hanno dato tutto. Non abbiamo vinto però mi piace come ci hanno supportato. Questo è il mio lavoro ed era doveroso andare a salutarli, mi hanno fatto venire la pelle d'oca, sono sensazioni incredibili". "Rischiamo di retrocedere? Quando arriverà matematicamente allora potremmo considerarla. Ora dobbiamo crederci perché tutte le squadre possono vincere le partite anche con le più forti. La prossima c'è l'Inter e speriamo di avere un po' di fortuna. La prova di Gudmundsson? E' stata una buona partenza da titolare. Dentro l'area deve avere più killer instinct ma ci dà qualità, velocità palla al piede e ottima tecnica sui passaggi" chiosa Blessin. (ITALPRESS). gve/pc/red 20-Feb-22 18:06