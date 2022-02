Calcio: Brasile. Neymar “Nazionale distante da tifosi, prima era festa”

L'attaccante verdeoro "Spero tutto torni come prima" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Oggi la nazionale è distante dai tifosi, non so perché, ma lo vedo attraverso le partite. Ci sono pochi commenti, poche persone sanno quando giocheremo. E questo è brutto e triste". Così l'attaccante del Brasile e del Psg, Neymar, parlando della Selecao nel corso del podcast Fenomenos. "Per questa mia generazione, quando gioca la nazionale, non è più importante – spiega il 10 verdeoro -. Quando ero bambino, la partita del Brasile era un evento. Mettevi la bandiera brasiliana alla finestra. C'era il barbecue, c'era la torta e c'era tutto a casa. Era un vero evento. Oggi non ha più quell'importanza, non so come siamo arrivati a questa fase". Poi l'augurio: "Spero che tutto torni come prima – ha concluso Neymar – che i tifosi sostengano ancora una volta la squadra brasiliana. Che saremo insieme per andare alla ricerca del Mondiale, che è quello che tutti vogliono". (ITALPRESS). mra/ari/red 20-Feb-22 19:12