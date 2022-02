Calcio: Champions. Juve, Dybala e Rugani out, Bonucci prova il recupero

Dieci giorni di stop per l'attaccante argentino e l'ex Empoli: niente Villarreal TORINO (ITALPRESS) – La Juventus perde per una decina di giorni sia Paulo Dybala sia Daniele Rugani. I due giocatori stamattina sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici al JMedical che hanno evidenziato per Dybala un'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra e per Rugani un'elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I due calciatori, dunque, salteranno sia la gara degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì in casa del Villarreal sia il successivo impegno di campionato in programma ad Empoli. A proposito della Champions, oggi la Juventus ha proseguito l'avvicinamento alla sfida contro la squadra allenata da Unai Emery con una seduta mattutina in cui c'è stato spazio per una serie di esercitazioni tecniche dedicate alla fase offensiva, alle finalizzazioni e alle conclusioni da cross. Domani la squadra allenata da Massimiliano Allegri sarà nuovamente impegnata al JTC Continassa in mattinata a partire dalle 11.15, mentre alle 13.45 il tecnico e un giocatore incontreranno i media nella conferenza stampa delle vigilia di coppa in programma all'Allianz Stadium. Quella di domani sarà una seduta decisiva anche per capire se Leonardo Bonucci sarà a disposizione per la trasferta in Spagna. (ITALPRESS). ma/ari/red 20-Feb-22 19:36