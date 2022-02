Calcio, morto l’ex capitano del Perugia Pierluigi Frosio

Protagonista della squadra seconda in A e imbattuta nel 1978-79 PERUGIA (ITALPRESS) – Lutto per il calcio e in particolare per quello perugino. E' morto nella notte a 74 anni l'ex calciatore, allenatore e capitano del Perugia Pierluigi Frosio. Era stato colpito da una malattia e ricoverato all'ospedale di Monza. A Perugia Frosino ha giocato, nel ruolo di libero, per 10 stagioni ed è stato tra i grandi protagonisti della storica promozione in serie A nella stagione 1974-75 e del secondo posto in Campionato nella stagione 1978-79, quella che il Perugia ha chiuso imbattuto. La sua carrera si è chiusa al Rimini in serie C2 nel 1985 con Arrigo Sacchi in panchina. Da allenatore ha guidato tra le altre squadre Perugia, Atalanta, Modena, Monza, Padova, Ancona, chiudendo a Leco nel 2006. (ITALPRESS). pc/red 20-Feb-22 11:07