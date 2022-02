Calcio: Serie A. Dionisi “Vittoria di tutti, non accontentiamoci”

"Dobbiamo trovare continuità, non so dove possiamo arrivare", ha detto il tecnico del Sassuolo MILANO (ITALPRESS) – "Vittorie esterne contro Inter, Milan e Juventus? A inizio stagione non ci avrei creduto ma lavoriamo per questo. Dobbiamo essere soddisfatti del lavoro di squadra, è la vittoria di tutti. Vedremo se a fine campionato siamo cresciuti". Queste le parole dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la vittoria per 2-0 sul campo dell'Inter. Due gol e una traversa nel primo tempo: "Volevamo giocarcela a viso aperto, abbiamo concesso ma abbiamo anche creato tanto con i nostri giocatori di qualità. Pensiamo di giocarcela sempre alla pari, non vogliamo snaturarci", ha aggiunto Dionisi. Decidono i gol di Scamacca e Raspadori, ma Berardi è sempre tra i migliori in campo: "Domenico è l'unico che ha già dimostrato un livello alto; gli altri sono all'inizio di un percorso. Traoré? Deve smarcarsi in anticipo, quando è stanco, si ritrova in linea col terzino e non deve mai farlo. Ha potenziale enorme inespresso, deve meritarsi le possibilità", ha precisato il tecnico del Sassuolo. Poi, sugli obiettivi stagionali: "Non dobbiamo accontentarci dopo le vittorie importanti. Dobbiamo imparare a meritarci palcoscenici prestigiosi, dobbiamo trovare continuità. Non so dove possiamo arrivare, vogliamo migliorare i punti dell'andata", ha concluso Dionisi. (ITALPRESS). spf/pdm/red 20-Feb-22 20:33