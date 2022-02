Calcio: Serie A. Inzaghi “Approccio sbagliato, ora tredici finali”

"Il Sassuolo era più fresco, torneremo a segnare con maggiore convinzione", ha detto il tecnico dell'Inter. MILANO (ITALPRESS) – "Il Sassuolo era più fresco di noi, gioca bene a calcio, è pericoloso nelle ripartenze. Dovevamo stare attenti e approcciare in modo diverso, perché una squadra che si gioca lo scudetto non può iniziare in questo modo. Nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo ma ci è mancato l'episodio". Questa è l'analisi di Simone Inzaghi dopo la sconfitta della sua Inter per 2-0 contro il Sassuolo, a San Siro. Senza Brozovic, la squadra nerazzurra va all'intervallo sotto di due gol: "A fine primo tempo ne avrei cambiati più di due – ammette il tecnico nerazzurro -. Abbiamo giocato con due mediani e col trequartista, ma non siamo riusciti a riaprirla. Sarà un motivo di analisi, ora dobbiamo metterci alle spalle questa partita. Mancano tredici finali, vogliamo andare avanti, siamo tutte lì in 2, 3 punti". Lautaro Martinez "manca" il gol da sette partite, Dzeko ha sprecato tanto sotto porta ma per Inzaghi non c'è una componente psicologica: "Abbiamo grandi campioni abituati a partite del genere. Siamo ancora il miglior attacco, torneremo a segnare con maggiore convinzione". (ITALPRESS). spf/pdm/red 20-Feb-22 20:44