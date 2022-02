Champions, il tedesco Siebert arbitrerà Villarreal-Juve

La sfida di martedì è valida per l'andata degli ottavi di finale NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS)- Sarà il tedesco Daniel Siebert a dirigere Villarreal-Juventus, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì sera alle ore 21. Gli assistenti saranno i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Il quarto ufficiale è Sven Jablonski. I video assistenti sono invece Bastian Dankert e Harm Osmers, tutti tedeschi. Lo spagnolo Jesús Gil Manzano dirigeràl'altra sfida tra Chelsea e Lille (ore 21). (ITALPRESS). pc/red 20-Feb-22 11:39