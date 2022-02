Gios “Le parole di Lobello fanno ben sperare per futuro”

"Come presidente ho anche la responsabilità di dare una buona immagine all'esterno". PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – "Le dichiarazioni di Anthony Lobello lasciano ben sperare per il futuro, sono fiducioso. Non c'è dubbio che il presidente debba risolvere il problema, voglio solo capire cosa vuole. Li incontrerò". Lo ha dichiarato il presidente della Federghiaccio Andrea Gios all'indomani delle parole del marito-allenatore di Arianna Fontana, Anthony Lobello, che ha rivendicato di non aver mai chiesto di essere ct, ma ha anche mandato un messaggio distensivo al numero uno della Fisg. "Questione personale con me? Anche io devo migliorare qualcosa, non ci sono dubbi. Come presidente ho anche la responsabilità di dare una buona immagine all'esterno. Direi che fino ad oggi ha funzionato tutto benissimo, abbiamo portato medaglie. C'è sempre da migliorare e faremo di tutto per migliorare. Non mi pare però che abbiamo standard bassi rispetto agli altri" ha aggiunto Gios. (ITALPRESS). gm/red 20-Feb-22 12:35