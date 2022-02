Italiano “Partita bella e tirata, Fiorentina in crescita”

FIRENZE (ITALPRESS) – "E' stata una partita bella, tirata, tatticamente molto intensa. Siamo in crescita, sono contento per il risultato e per la prestazione". Lo ha detto a Sky il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano al termine della sfida vinta contro l'Atalanta allo stadio 'Franchi' di Firenze. "Piatek mi sta stupendo, rispetto agli altri due giocatori che sono venuti a gennaio conosce la lingua, l'interpretazione delle gare. Si sta mettendo a disposizione ed i gol lo ripagano per quello che dà – spiega il tecnico – Nico Gonzalez sul colpo di testa deve incidere di più, gli esterni devono segnare di più perchè sono convinto che lo possono fare. Igor? E'cresciuto tantissimo in personalità e sicurezza, ha la dote del mancino, non ha piu' timore con la palla al piede ed ha alzato la qualità in tutto e per questo lo sto premiando. Sono felice per quello che stiamo dimostrando in termini di punti, le prestazioni sono di livello e viene ripagato tutto quello che stiamo facendo. Vlahovic? Quando lo abbiamo venduto ho temuto che lui fosse il nostro unico terminale offensivo e che gli esterni non fossero pronti per sopperire a questa assenza. Sta invece pagando il lavoro e sta venendo fuori". (ITALPRESS). lc/pc/red 20-Feb-22 15:27