Tennis, Berettini e Fognini eliminati da Alcaraz al torneo di Rio

Lo spagnolo affronterà in finale l'argentino Schwartzman ROMA (ITALPRESS) – Finisce anche per Fabio Fognini l'avventura del "Rio Open", Atp 500 da 1.815.115 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile (lo scorso anno era stato cancellato causa della pandemia). In semifinale Fognini ha ceduto allo spagnolo Carlos Alcaraz, così come era accaduto qualche ora prima all'altro azzurro Matteo Berrettini. Fognini si è arreso con il punteggio di 6-2 7-5, in un'ora e tre quarti di partita, Lo spagolo numero 29 del ranking e 7 del seeding affronterà in finale l'argentino Schwartzman. Ai quarti, invece, Alcaraz si era imposto sul romano Berrettini, testa di serie numero uno, per 6-2 2-6 6-2 in un match interrotto per pioggia a inizio terzo set. (ITALPRESS). pc/red 20-Feb-22 13:09