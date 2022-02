Tennis, Seppi ko nelle qualificazioni del Torneo di Acapulco

L'Italiano è stato sconfitto dallo statunitense Wolf ROMA (ITALPRESS) – Niente da fare per Andreas Seppi, unico tennista italiano al via delle qualificazioni dell'"Abierto Mexicano Telcel", ATP 500 dotato di un montepremi di 1.832.890 dollari in corso sul cemento di Acapulco, in Messico. Nella notte italiana il 37enne di Caldaro, numero 123 ATP e ottava testa di serie delle "quali", è stato battuto all'esordio per 6-4, 6-2, in un'ora e otto minuti di gioco, dallo statunitense J.J. Wolf, 23enne di Cincinnati, numero 211 ATP, in gara con il ranking protetto. Sono due gli azzurri al via nel main draw. Matteo Berrettini, numero 6 del ranking e quinta testa di serie, debutterà contro lo statunitense Tommy Paul, numero 41 ATP, mai affrontato prima dal 25enne romano. Lorenzo Sonego, numero 21 del ranking, è stato invece sorteggiato contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. (ITALPRESS). pc/red 20-Feb-22 10:18