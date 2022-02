Tennis: Torneo Dubai. Djokovic “Giocherò ovunque sarà possibile”

Dopo il "pasticcio Australian Open", il serbo torna in campo, contro Musetti DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Dopo il "pasticcio Australian Open", domani torna in campo il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic. Il serbo, opposto al primo turno del torneo di Dubai all'azzurro Lorenzo Musetti, è tornato a parlare di Covid-19, di "restrizioni" e dei suoi programmi. "Andrò a giocare ovunque le regole me lo permetteranno. In base a quelle che saranno le regole contro il Covid, nei vari Paesi dove ci saranno i tornei, deciderò se giocare o meno. Non posso stabilire io, al momento, dove gareggiare e dove no", ha detto Djokovic, "in forse" anche per gli Internazionali d'Italia, in scena a Roma a maggio. "Non potrò disputare tutte le prove del Grande Slam e tutti i 1.000, quindi proverò a disputare gli altri tornei per me possibili. L'Australia? Sono rimasto molto deluso per il modo in cui si è svolto il tutto e per come ho dovuto lasciare il Paese", ha aggiunto il serbo. (ITALPRESS). pdm/red 20-Feb-22 21:40