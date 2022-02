Zanetti “Peccato per le chance sprecate dal Venezia”

Si rammarica il tecnico dei lagunari dopo il pari con il Genoa VENEZIA (ITALPRESS) – "Noi volevamo vincere questa partita come voleva vincerla il Genoa. E' stata una gara difficile per entrambi, la posta in palio era alta. Noi siamo partiti fortissimo, abbiamo dato l'idea di quello che volevamo fare in campo. Poi abbiamo preso gol a difesa schierata e questo ci ha fatto prendere paura e abbiamo abbassato la nostra intensità". Lo dice il tecnico del Venezia Paolo Zanetti che commenta così il pareggio ottenuto dai lagunari al Penzo con il Genoa. "Abbiamo giocato con un sistema nuovo che ci espone a difficoltà che non siamo abituati ad avere. Il risultato è giusto, abbiamo avuto alcune grosse occasioni noi e qualcuna anche loro" prosegue Zanetti. "Noi siamo una squadra che deve fare dell'attenzione e dell'aggressività le sue armi. Oggi non ho molto da dire sull'atteggiamento. Abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere ma poi c'è stata l'opportunità di segnare e non è stata sfruttata" dice Zanetti riferendosi alla chance in contropiede a 5' dal 90 fallita da Aramu. "Mi sono arrabbiato per la scelta di Johnsen – spiega Zanetti parlando dell'occasione -: ha preferito dare palla ad Aramu con il destro piuttosto che darla dall'altro lato. In Serie A bisogna fare gol in un contropiede 3 contro 2 centrale. Per fare punti bisogna fare gol e noi in alcune situazioni create non siamo bravi nella scelta e non riusciamo a essere concreti fino in fondo. Nani titolare? Stava bene in settimana, mentre Johnsen aveva avuto la gastroenterite. E' stato anche un discorso fisico poi per come si era messa la partita le caratteristiche di Johnesn servivano di più. Mi aspettavo un ritorno di foga del Genoa, noi potevamo avere spazi in campo aperto che non siamo stati bravi a sfruttare. Se fossimo stati bravi ora staremmo parlando di un altro risultato" chiosa Zanetti. (ITALPRESS). gve/pc/red 20-Feb-22 17:43