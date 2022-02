Calcio: Nazionale donne. Bertolini “In crescita verso l’Europeo”

Il ct azzurro: "Sognare non costa nulla, cercheremo di fare il meglio" ROMA (ITALPRESS) – "Sognare non costa nulla ma poi c'è la realtà, che dice che il Campionato Europeo è di livello altissimo. Noi stiamo migliorando e crescendo, io dico sempre alle ragazze di cercare di fare il meglio e poi vedremo cosa succederà". Lo ha detto Milena Bertolini, ct della nazionale femminile di calcio, intervenuta a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Le azzurre hanno intanto conquistato l'accesso alla finale dell'Algarve Cup contro la Svezia. "Siamo soddisfatte perché raggiungere la finale è sempre un risultato prestigioso, con squadre forti e in un torneo importante. Sono felice per prestazione e atteggiamento che le ragazze stanno mettendo in campo. Qualificazioni ai Mondiali 2023? La Svizzera non è un incubo, siamo state un po' sfortunate perché a novembre eravamo falcidiate dal Covid-19, con assenze tutte a centrocampo", ha aggiunto la Bertolini. (ITALPRESS). spf/pdm/red 21-Feb-22 09:12