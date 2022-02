Calcio: Serie A. Iervolino “Bonomi identikit perfetto per la Lega”

Il presidente della Salernitana: "Assemblee come riunioni di condominio belle tese" ROMA (ITALPRESS) – "Il nome di Carlo Bonomi è un identikit perfetto, mi auguro che non sia bruciato e che possiamo convergere tra qualche giorno tutti sulla sua figura. Penso sia autorevole, che abbia un dialogo costante col governo e che possa avere quella managerialità per mettere tutti d'accordo e il distacco per vedere le cose da un altro punto di vista". Lo ha detto Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 a proposito dell'elezione del nuovo presidente della Lega Serie A. "Il mio approccio in Lega è stato un po' tumultuoso, l'Assemblea è un po' disordinata e si rischia di far volare gli stracci – afferma, sorridendo, Iervolino -: è come una riunione di condominio bella tesa". (ITALPRESS). spf/pdm/red 21-Feb-22 09:45