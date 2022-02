Milano-Cortina: Arianna Fontana e Brignone “Esserci sarebbe un sogno”

Le due campionesse azzurre non hanno sciolto le riserve in vista del 2026 MILANO (ITALPRESS) – Essere a Milano-Cortina nel 2026 "è un sogno, un gran bel sogno: la mia prima Olimpiade è stata a Torino e conclude a Milano sarebbe incredibile. Non so quanti atleti abbiano avuto un'opportunità del genere. Mai dire mai, sognare non costa nulla, per ora sogniamo e poi vedremo se ci sarò". Lo ha detto Arianna Fontana, allo sbarco a Malpensa con la bandiera olimpica ricevuta a Pechino in vista di Milano-Cortina 2026. "Non ho messo in discussione lo spirito olimpico, anzi, culturalmente gli sport invernali sono molto importanti in Italia. Ci saranno dinamiche diverse rispetto al passato dove c'erano più sport nello stesso posto ma la tanta gente venuta oggi a salutarci dimostra già quale sia lo spirito olimpico. Lo spirito olimpico si vive personalmente, in ognuno di noi, e si condivide con gli altri – ha sottolineato Federica Brignone – Anche per me sarebbe un sogno arrivare a Milano-Cortina, deciderò anno per anno e se sarò competitiva ci sarò". (ITALPRESS). glb/mc/red 21-Feb-22 15:43