Team LeBron vince All Star Game Nba, 50 punti per Curry

Alla guardia dei Golden State Warriors il primo trofeo Kobe Bryant. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Spettacolo alla Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland, dove è andato in scena l'All Star Game 2022. Il team LeBron ha vinto sulla squadra Durant per 163 a 160. Trascinatore della formazione vincitrice è Stephen Curry, guardia dei Golden State Warriors, MVP e autore di ben 50 punti, a sole due lunghezze dal record della manifestazione di Anthony Davis. Per lui invece il nuovo record di 16 triple a referto e il primo trofeo Kobe Bryant, il nuovo premio che viene assegnato al miglior giocatore della match. A firmare il canestro del successo dell'edizione numero numero 71 della kermesse delle stelle Nba, invece, è stato proprio LeBron James, autore di 24 punti. Sempre nel team LeBron 30 punti per Giannis Antetokounmpo. Dall'altra parte, nella squadra Durant, 36 punti per Joel Embiid e 20 per Devin Booker. (ITALPRESS). pdm/red 21-Feb-22 08:47