Tennis: torneo Dubai. Djokovic elimina Musetti

Al rientro dopo il caso Australia, il serbo numero 1 mondiale vince 6-3 6-3 DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti è stato eliminato al primo turno nel "Duty Free Tennis Championships", ricco torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.949.665 dollari che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il 19enne tennista di Carrara, numero 58 del ranking e in tabellone con una wild card, si è arreso al serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e del seeding, al debutto stagionale dopo il "caso Australia" con l'espulsione a causa della mancata vaccinazione anti-Covid. Il 34enne di Belgrado, vincitore di questo torneo già cinque volte, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3. Domani toccherà a Jannik Sinner. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del ranking e quarta testa di serie, al rientro nel circuito dopo i quarti di finale raggiunti nello Slam Down Under e pochi giorni dopo l'annuncio della separazione da Riccardo Piatti (il nuovo coach di Sinner è Simone Vagnozzi), è stato sorteggiato contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 43 Atp, mai affrontato in precedenza dall'altoatesino. (ITALPRESS). mc/pal/red 21-Feb-22 20:42