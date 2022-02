Alessio conquista l’oro alla President’s Cup di Durazzo

Il taekwondoka livornese trionfa in Albania nella categoria -80 Kg Senior ROMA (ITALPRESS) – Grandissima prestazione per Simone Alessio a Durazzo (Albania), dove si è svolta la settima edizione della President's Cup. Nella categoria -80 kg Senior, con ranking Olimpico G2 (che assegna quindi 20 punti in caso di vittoria), il 21enne livornese conquista una splendida medaglia d'oro dopo aver vinto abilmente ben cinque incontri dimostrando una tenuta fisica e mentale straordinaria. L'azzurro dei Vigili del Fuoco, diventato nel 2019 il primo taekwondoka italiano ad avere vinto una medaglia d'oro ai campionati mondiali, aggiudicandosi il titolo nei 74 kg, nel suo percorso netto ha battuto l'israeliano Itamar Sasson ai sedicesimi, l'ucraino Atrem Garbar agli ottavi, il croato Tonu Kanaet nei quarti, il norvegese Richard Ordemann in semifinale e l'americano Carl Nickolas in finale. Il cammino per i Giochi di Parigi 2024 prende forma. (ITALPRESS). mc/red 22-Feb-22 18:49