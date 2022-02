Calcio: Champions. Rangnick “Con l’Atletico gara fisica, Simeone top”

Il tecnico del Manchester United "Domani a Madrid ambiente caldo, se non ostile" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Contro l'Atletico Madrid ci attendono due gare molto fisiche ed emozionanti. Diego Simeone è uno degli allenatori migliori d'Europa". A dirlo, in conferenza stampa, alla vigilia del match d'andata degli ottavi di finale di Champions fra il "suo" Manchester United e i colchoneros, in scena domani al "Wanda Metropolitano", è stato Ralf Rangnick, tecnico dei red devils. "Loro hanno un'identità chiara e riconoscibile. La squadra è sempre molto 'appassionata' e rispecchia il carattere del suo allenatore. Simeone è probabilmente l'allenatore più appassionato in circolazione. Ha impresso il suo stile e in un team che riflette in pieno certe emozioni. Dobbiamo cercare di eguagliare il loro livello di energie e la loro passione in entrambe le gare di questo confronto", ha aggiunto l'allenatore tedesco. "Per domani dobbiamo essere preparati mentalmente a vivere un'avventura emozionante, in un ambiente caldo, se non ostile", ha concluso Rangnik, parlando del Wanda Metropolitano. (ITALPRESS). pdm/red 22-Feb-22 16:20