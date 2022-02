Calcio: Roma. Zaniolo torna in gruppo, anche El Shaarawy ok

Due titolari in più per i giallorossi in vista del match di La Spezia ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la preparazione in casa Roma in vista della sfida esterna contro lo Spezia. Josè Mourinho (squalificato per due giornate dopo il rosso col Verona) ha diretto una seduta atletica a Trigoria, con due buone notizie. Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy sono tornati ad allenarsi con il resto dei compagni. Due titolari offensivi in più per una Roma che dovrebbe tornare a schierarsi con il 4-2-3-1. A centrocampo cerca spazio Edoardo Bove dopo la splendida rete del pareggio contro l'Hellas. Volpato e Zalewski salgono invece nelle gerarchie, mentre Felix Afena-Gyan, dopo due presenze consecutive da titolare, dovrebbe tornare in panchina. (ITALPRESS). spf/mc/red 22-Feb-22 18:29