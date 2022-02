Calcio: Stampa inglese, Uefa ipotizza cambio sede finale Champions

A causa della crisi fra Russia e Ucraina, a rischio l'appuntamento del 28 maggio di San Pietroburgo LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La crisi delicata situazione internazionale, causata dalla crisi fra Russia e Ucraina, potrebbe portare la Uefa a decidere per il cambio della sede della finale della Champions League, al momento in programma alla Gazprom Arena di San Pietroburgo il 28 maggio. Per la stampa britannica prende corpo l'ipotesi Londra, Wembley, per ospitare la finale della massima competizione per club continentale. Ciò sia per via dei buoni rapporti in essere tra il Governo guidato da Boris Johnson e il numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin, che per l'alta probabilità che in finale possano arrivare due squadre inglesi. Di certo, la Uefa sta monitorando la situazione fra Russia e Ucraina ed è pronta a elaborare un piano alternativo per la finale. Già l'atto conclusivo del 2021, tra Chelsea e Manchester City, ha subito un cambio di sede col passaggio da Istanbul ad Oporto per via delle restrizioni legate al Covid-19. (ITALPRESS). pdm/red 22-Feb-22 09:24