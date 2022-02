F.1: La nuova Ferrari in pista in Catalogna

L'esordio della "F1-75" lungo il circuito di Montmeló ROMA (ITALPRESS) – E' entrata in pista la nuova Ferrari, denominata "F1-75". La vettura che affronterà il Mondiale 2022 ha fatto l'esordio lungo il circuito di Catalogna, a Montmeló, dove è in corso il consueto "shakedown", ovvero i 100 chilometri di passerella per favorire immagini e filmati per gli sponsor. Carlos Sainz è stato il primo a salire sulla nuova Ferrari, come mostra un video veicolato sul web dalla stessa scuderia di Maranello. Da domani il via alla tre giorni di test veri e propri. Il Mondiale 2022, invece, scatterà il 20 marzo, dalla pista del Bahrein. (ITALPRESS). pdm/com 22-Feb-22 12:37