Ieri Putin in modo molto teatrale ha scatenato la crisi con il riconoscimento delle due repubbliche separatiste del Donbass. Ma quali sono le mosse e gli obiettivi nascosti di Putin secondo gli occidentali? E soprattutto come la questione sanzioni si rifletterà sull’Europa?

Obiettivo sarebbe quello di dividere americani da europei ed europei tra europei. Le sanzioni americane in realtà colpiranno drasticamente anche noi. Ha fatto la sua strategia per il suo popolo e per i suoi interessi e sicuramente un risultato l’ha ottenuto: l’Ucraina per ora nella Nato non può entrare. Detto questo noi pure dovremmo fare la nostra strategia e starne fuori più che possiamo anche se sarà difficilissimo. Si attende da parte degli americani qualche dimostrazione della protezione che assicurano all’Europa dal 1945.

Un’altra analisi che volenti o nolenti va fatta è quella che parte dal punto di vista filorusso.

L’Occidente di oggi non è certo quello forte, di valore, di potere, di fierezza, di cultura del secolo scorso. Non è neanche compatto, l’Europa è già divisa perché abbiamo autosufficienze energetiche differenti. Noi pensiamo a Sanremo ormai e al politically correct e tante altre belle idee e americanate.

Di là a est ecco come si presentano loro e cosa dice Giorgio Bianchi…

“La mossa di Putin ha gettato l’Europa nel panico. Sembra di osservare dall’alto un formicaio scoperchiato.

Vedi personaggi senza né arte e né parte che farfugliano frasi sconnesse con l’atteggiamento impettito dei mocciosi alla recita scolastica e donnine bene, abituate al massimo alla canasta del sabato, che parlano di atti di guerra con la cofana laccata in testa.

La differenza tra un paese guidato da un leader supportato da una classe dirigente all’altezza e da un popolo maturo la vedi in questi frangenti: un blocco monolitico che parla con una sola voce e che dice chiaramente che il tempo delle stronzate è finito”.