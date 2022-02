Tennis: Torneo Acapulco. Zverev soffre ma passa, stanotte Berrettini

Il romano affronta Paul, a seguire Sonego opposto a Wolf ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) – Alexander Zverev ha sofferto ma ha superato il primo turno dell'"Abierto Mexicano Telcel", torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a 1.832.890 dollari, in scena sul cemento di Acapulco, in Messico. Il tedesco, numero due del seeding e tre del mondo, ha sconfitto al debutto lo statunitense Jenson Brooksby, numero 47 del ranking Atp, col punteggio di 3-6 7-6 (10) 6-2. Zverev ha annullato all'avversario due match-point nel corso del tie-break del secondo set. Il numero uno del tabellone è Daniil Medvedev, numero due del mondo. Tanto il russo, quanto il tedesco Zverev, sono a caccia della vetta del ranking Atp, occupata da Novak Djokovic, rientrato ieri nel circuito, a Dubai, col successo su Lorenzo Musetti. Seguono nel seeding il greco Stefanos Tsitsipas (3), lo spagnolo Rafa Nadal (4) e l'azzurro Matteo Berrettini (5). Il romano, sesto giocatore del ranking Atp, giocherà stanotte: al debutto affronta lo statunitense Tommy Paul, 39 del mondo. In gara stanotte anche Lorenzo Sonego. Il piemontese, 21 del mondo, è stato invece sorteggiato al primo turno contro lo statunitense J.J. Wolf, 23enne di Cincinnati, 209 Atp, in gara con il ranking protetto e passato attraverso le qualificazioni (dove ha battuto anche l'azzurro Andreas Seppi). (ITALPRESS). pdm/red 22-Feb-22 12:11