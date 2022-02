Tennis: Torneo Dubai. Sinner soffre ma supera il primo ostacolo

L'azzurro annulla 3 match-point a Davidovich Fokina, ora sfida Andy Murray ROMA (ITALPRESS) – Inizia in modo sofferto ma vittorioso l'avventura di Jannik Sinner col nuovo coach Simone Vagnozzi. Il 20enne di Sesto Pusteria ha vinto oggi il match che ha segnato il suo debutto nel "Duty Free Tennis Championships", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari 2.949.665 dollari che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. L'azzurro, numero 10 del ranking internazionale e quarta testa di serie del seeding, al rientro nel circuito dopo i quarti di finale raggiunti agli Australian Open, pochi giorni dopo l'annuncio della separazione da Riccardo Piatti, ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 43 del mondo, col punteggio di 4-6 7-6 (6) 6-3. Nel secondo set Sinner ha annullato ben tre match-point all'avversario nel corso dei tie-break: ero sotto per 6-3. Poi, nella terza frazione, l'iberico è crollato sotto i colpi del tennista italiano. Al secondo turno (gli ottavi di finale) Sinner affronterà il britannico Andy Murray, attualemente numero 89 del mondo, in gara grazie a una wild card. Lo scozzese, numero uno Atp nel 2016, ha vinto l'unico "precedente" fra i due, andato in scena lo scorso anno a Stoccolma. (ITALPRESS). pdm/red 22-Feb-22 15:45