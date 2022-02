Calcio: Atalanta ad Atene, Gasperini “Dentro o fuori, siamo pronti”

"La gara in casa dell'Olimpiacos sarà molto dura", dice Djimsiti autore della decisiva doppietta all'andata ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – "La gara di Atene è decisiva per la qualificazione in questa competizione, per la natura stessa del trofeo che è da dentro o fuori. È chiaro che la regola del gol in trasferta cambia le cose. Trovo molto più giusta questa formula, per superare il turno devi fare almeno una vittoria e un pareggio. È più difficile, ma anche più giusta". Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, presenta così la sfida di domani contro l'Olympiacos, gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League in programma alle ore 18.45 al Georgios Karaiskakis di Atene. Il tecnico ha analizzato la gara contro la compagine greca, battuta 2-1 all'andata. "Quando ti confronti direttamente con questi avversari capisci qual è il valore vero, il match ci Bergamo ci ha dato la sensazione che possiamo fare la nostra gara, con grande rispetto per l'Olympiacos. Possiamo pensare di giocare con le nostre caratteristiche". Il tecnico degli orobici è tornato anche sul passaggio societario dalla famiglia Percassi al fondo d'investimento capitanato dallo statunitense Stephen Pagliuca, finalizzato nella giornata di sabato. "Se ho già parlato con la nuova proprietà? Ancora no, al momento credo che sia ancora prematuro, questo discorso verrà affrontato nelle prossime settimane o mesi. Posso dire che quando il presidente e Luca Percassi mi hanno avvisato della chiusura, è stato un momento di grande emozione, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante per poter attirare l'attenzione di questi fondi statunitensi. Si chiude un'era, però credo che l'Atalanta diventerà più forte, avrà la possibilità di avere un futuro migliore". Infine l'allenatore nerazzurro ha parlato anche delle lamentele del tecnico Pedro Martins durante l'ultima gara giocata al Gewiss Stadium: "C'è questa cosa che qualcuno contesta sull'alzare prima o dopo la bandierina, è una nuova regola, come altre, che lascia interdetti anche gli stessi spettatori. Non mi sembrano che ci siano stati episodi a Bergamo, noi siamo abituati molto diversamente, a cose che incidono su gol fatti che poi vengono tolti, su falli o mezzi contrasti, questa roba qua ci fa ridere". Durante la conferenza stampa è intervenuto anche il difensore Berat Djimsiti che, autore di una doppietta nel match d'andata, ha rivelato che la squadra ha affrontato l'argomento del periodo che stanno vivendo i nerazzurri. "Periodo complicato? È normale parlare tra di noi, cerchiamo sempre di far meglio, per poter capire cosa fare per poter vincere. La doppietta dell'andata? Sono contento soprattutto per la squadra, ma ora pensiamo alla gara di domani. Sarà una sfida molto dura. La gara di domani sarà diversa, loro sono abituati a giocare un calcio offensivo, giocheranno in maniera più spregiudicata rispetto a Bergamo. Io attaccante? Sicuramente mi piace, ma prima di tutto sono difensore, poi quando ci sono gli spazi mi piace molto attaccare, è anche quello che chiede il mister" Tutti a disposizione per i padroni di casa, Martins vuole riconfermare il 3-4-3 visto già nella gara di una settimana fa: Soares, autore del gol nel match d'andata, verrà affiancato da Aguibou Camara e Onyekuru. Reabciuk, MVila, Mady Camara e Lala andranno a comporre il centrocampo. Quattro indisponibili per l'Atalanta, non ci saranno Palomino, Miranchuk, Muriel e Zapata: Boga e Malinovskyi si piazzeranno in attacco con Pasalic sulla trequarti pronto ad agire da falso nove. In mediana spazio alla coppia De Roon-Freuler, con Zappacosta e Hateboer sulle corsie esterne. Davanti a Musso spazio a Toloi, Demiral, Djimsiti. (ITALPRESS). pia/ari/red 23-Feb-22 19:38