Calcio: Europa League. Conceicao “Vogliamo vincere anche a Roma”

Il tecnico del Porto "La Lazio sarà aggressiva, dobbiamo essere attenti ai dettagli" ROMA (ITALPRESS) – "Siamo a metà dell'opera, ci sono ancora 90 minuti da giocare: la vittoria dell'andata è utile, ma non ci pensiamo, vogliamo vincere anche a Roma e per riuscirci dobbiamo entrare in campo meglio rispetto alla scorsa settimana". Queste le parole del tecnico del Porto Sergio Conceicao alla vigilia della gara di ritorno dello spareggio di Europa League per accedere agli ottavi di finale. Domani all'Olimpico contro la Lazio si ripartirà dal vantaggio di 2-1 per i portoghesi. "Ma il nostro atteggiamento non deve cambiare, cercheremo di segnare e vincere – ha spiegato l'ex centrocampista biancoceleste, ora sulla panchina del Porto – Come è normale la partita avrà momenti differenti e dovremo essere bravi in ogni fase. Ma per una squadra che ha un'identità giocare in casa o in trasferta non cambia nulla, anche se i tifosi ti danno qualcosa in più. Di sicuro troveremo una Lazio aggressiva, che farà molto pressing: dovremo stare attenti a ogni dettaglio". (ITALPRESS). pal/red 23-Feb-22 19:18