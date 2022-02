Calcio: Europa League. Immobile si allena, col Porto ci sarà

Una buona notizia per Sarri, mentre Acerbi non è ancora al meglio ROMA (ITALPRESS) – Ciro Immobile c'è. Smaltita l'influenza che lo ha costretto a saltare l'andata col Porto e la sfida di Udine, il bomber biancoceleste ha svolto la rifinitura con i compagni e si candida per una maglia da titolare domani alle 18:45 all'Olimpico per il match di ritorno dello spareggio di Europa League. Con Pedro (infortunato) e Zaccagni (squalificato), il tridente sarà completato da Felipe Anderson e Cabral. A centrocampo si preparano Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (favorito su Cataldi) e Luis Alberto. Lavoro differenziato per Francesco Acerbi che probabilmente non andrà neanche in panchina. Luiz Felipe e Patric pronti al centro della difesa, Marusic a destra mentre a sinistra Radu insidia Hysaj. Tra gli indisponibili anche Lazzari che in giornata si è sottoposto ad ulteriori esami in clinica: per lui circa un mese di stop e continui controlli. Venduti più di 20.000 biglietti, la società spera di raggiungere quota 30.000. Distinti nord quasi esauriti, anche la vendita in Tevere procede bene. (ITALPRESS). spf/pal/red 23-Feb-22 18:53