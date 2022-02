Calcio: Milan. Leao “Ringrazio tifosi e compagni per la fiducia”

"A Salerno non è stata la nostra giornata, ora attenti all'Udinese", dice il rossonero CARNAGO (ITALPRESS) – In vista della gara di venerdì sera contro l'Udinese, Stefano Pioli (che parlerà in conferenza domani alle 14.30) si trova con un solo, vero, dubbio di formazione, quello che riguarda il ballottaggio sulla destra tra Messias (al momento favorito) e Saelemaekers. Per il resto si va verso la riconferma della difesa titolare formata da Calabria, Tomori, Romagnoli ed Hernandez, con Tonali e Kessie a centrocampo (mancherà Bennacer, squalificato) e Giroud unica punta, mentre Diaz e Leao completeranno il terzetto dei trequartisti. Proprio il portoghese ha parlato ai microfoni di Milan TV, parlando del suo momento e dello splendido rapporto con i tifosi rossoneri, che a San Siro gli hanno dedicato un tono sulle note di una famosa canzone degli anni '80 riveduta e corretta in "Leao meravigliao": "Voglio continuare così a fare bene e aiutare la squadra fino alla fine della stagione – ha detto l'attaccante -, penso che la fiducia dei miei compagni e di tutti quelli che lavorano con me sia stata importante per la mia crescita. Il coro (che accenna canticchiando) per me? Bello, bello. La cosa più bella di essere giocatore è quando i tifosi ti caricano in questo modo. Mi dà più fiducia e più forza di continuare a fare bene durante la partita. Voglio ringraziarli". "Il pari di Salerno? Abbiamo creato diverse occasioni ma non è stata la nostra giornata. Quando non si perde e si pareggia almeno facciamo punti per andare avanti in classifica. Già venerdì contro l'Udinese dovremo fare bene quello che abbiamo fatto nell'ultima partita, cominciare forte perché anche loro hanno giocatori forti e dobbiamo stare attenti. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi: è un'altra occasione per fare punti e andare avanti", ha concluso Leao. (ITALPRESS). bf/ari/red 23-Feb-22 19:57