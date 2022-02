Calcio: Olympiacos. Martins polemico “Mi aspetto un arbitro giusto”

"Fondamentale rimanere concentrati", dice il tecnico dei greci alla vigilia del match con l'Atalanta ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – "All'andata ho commentato l'operato dell'arbitro al termine della partita, mi attendo un arbitro giusto". L'allenatore dell'Olympiacos, Pedro Martins, non usa giri di parole per analizzare il risultato dell'andata tra i greci e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini (2-1 in favore degli orobici): al termine della gara di Bergamo, infatti, il tecnico portoghese non aveva accettato alcune decisioni del direttore di gara svizzero Scharer. L'allenatore durante la conferenza stampa ha comunque sottolineato quel che chiede ai suoi ragazzi: "Dobbiamo dimostrare di reagire sul campo, dobbiamo essere più efficienti rispetto alla gara di Bergamo. Nel match di domani – ha proseguito il tecnico della compagine greca – dobbiamo rimanere concentrati, sarà fondamentale per passare il turno. A Bergamo c'è stato un risultato negativo, domani però con i nostri tifosi possiamo giocare in maniera differente. L'unica cosa simile è che dobbiamo vincere per passare il turno, ma abbiamo bisogno di due gol in più. Poi è chiaro che sarà una gara molto differente, la reazione deve essere dimostrata sul campo, è la chiave è essere più efficienti. Bisogna fare il massimo per battere un avversario come l'Atalanta. E comunque ci affideremo ai nostri tifosi che domani torneranno allo stadio". Durante la conferenza, come di consueto, è intervenuto anche Tomas Vaclik, portiere ex Siviglia: "Possiamo qualificarci domani, siamo comunque due buone squadre. Entrambe possono avere futuro in questa competizione. Le assenze di Zapata e Muriel ci creeranno meno difficoltà? No, hanno altri giocatori di qualità ed esperienza, non sarà per niente facile. Possiamo adattarci a qualsiasi modulo, sia con tre che con quattro difensori. Sarà una partita importante domani, dobbiamo ribaltare il risultato dell'andata. Avremo la presenza dei tifosi, sarà molto importante per noi. L'Atalanta segna parecchio, è un'ottima squadra. Noi cercheremo di fare il nostro gioco, vedremo cosa succederà domani, noi cercheremo di fare il massimo". (ITALPRESS) pia/ari/red 23-Feb-22 16:16