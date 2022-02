Calcio: Serie A. Marchetti arbitra Milan-Udinese, Chiffi per Genoa-Inter

Designati i direttori di gara per gli anticipi di venerdì ROMA (ITALPRESS) – Milanesi in campo negli anticipi del venerdì della 27esima giornata. Alle 18.45 Milan-Udinese, gara che apre il programma e che sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Con lui i guardalinee Galetto e Di Vuolo, il quarto ufficiale di gara Gariglio e gli arbitri Var Guida e Carbone. Per Genoa-Inter, match con inizio alle ore 21, è stato designato Daniele Chiffi di Padova che avrà come assistenti Prenna e Vecchi, Colombo quarto uomo e Mazzoleni e Tolfo alla Var. (ITALPRESS). ari/red 23-Feb-22 15:13