Calcio: Shevchenko “Ucraina è la mia patria, insieme vinceremo”

L'ex attaccante del Milan: "Siamo una nazione di cittadini amanti della libertà" ROMA (ITALPRESS) – "L'Ucraina è la mia patria! Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio paese! Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà! Questa è la nostra risorsa più importante! Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo! Gloria all'Ucraina!". Lo scrive su Instagram Andriy Shevchenko, ex attaccante dell'Ucraina e del Milan, ed ex allenatore del Genoa, in merito al momento difficile che sta vivendo il suo Paese dopo l'ingresso delle truppe russe nel Donbass. (ITALPRESS). mc/red 23-Feb-22 12:23