Calcio: Xavi “Col Napoli sarà gara intensa, fiduciosi ed emozionati”

Il tecnico del Barcellona: "Dobbiamo essere noi stessi e giocare come sappiamo" NAPOLI (ITALPRESS) – "Sarà una partita molto intensa, una sorta di guerra del calcio. Noi vogliamo dominare il gioco; mentre il Napoli proverà a metterci sotto pressione. Chi avrà più possesso palla avrà più numeri per vincere il match. Sarà una gara di certo difficile: siamo fiduciosi ed emozionati". Così, in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi, alla vigilia della gara di ritorno dei play-off della Europa League, contro il Napoli, in programma alle 21 al "Diego Armando Maradona". "Il Napoli è un team a livello di Champions: è un buon test per dimostrare che il Barça può competere in Europa. Finale anticipata? Ogni partita è una finale. Non dobbiamo avere complessi, dobbiamo essere noi stessi e giocare come sappiamo. Stiamo facendo progressi e questa è la strada giusta. Abbiamo fatto bene all'andata ma dobbiamo giocarcela qui. Se giocheremo al nostro livello avremo buone possibilità di superare il turno", ha aggiunto il tecnico del Barcellona. "Giocare al 'Maradona' è una motivazione in più. È un onore giocare in questo stadio. Diego è stato un riferimento per tutti. Continuiamo a guardare i suoi video e ogni volta ci eccitiamo. È una responsabilità in più e un onore giocare su questo campo", ha concluso Xavi, parlando del "Pibe de Oro", che ha giocato proprio al Barcellona, dal 1982 al 1984, prima di sbarcare al Napoli. Poco prima, in conferenza stampa, ha parlato il portiere del team catalano, Marc-André Ter Stegen. "Stiamo attraversando un buon momento. La nostra identità si vede chiaramente in campo. I giovani stanno crescendo e stanno imparando come affrontare gare come questa, molto importanti. Siamo migliorati in molti aspetti: giochiamo per vincere sempre", ha detto il tedesco. "Il Napoli è una delle migliori squadre d'Europa. Ha molta qualità. Nessuna partita è facile, sia in Liga che in Europa League. Dovremo soffrire e fare del nostro meglio per vincere", ha concluso Ter Stegen. 23-Feb-22