Motomondiale: Suzuki. Suppo team manager con effetto immediato

"Sarà una grande esperienza lavorare con due piloti di talento come Mir e Rins" ROMA (ITALPRESS) – Livio Suppo sarà il team manager del Team Suzuki Ecstar, con effetto immediato, in vista dell'inizio della stagione in Qatar il 6 marzo. Ad annunciarlo, Suzuki Motor Corporation e il Team Suzuki Ecstar. Suppo ha iniziato la sua carriera 28 anni fa con il Benetton Honda Team nelle classi 125cc e 250cc. Da allora ha trascorso 11 anni in Ducati come Project Leader, contribuendo al successo iridato di Casey Stoner, poi si è trasferito in HRC dove è stato il Team Principal per sette anni, conquistando altri cinque titoli. Per il Team Suzuki Ecstar, l'arrivo di Suppo dà un'ulteriore iniezione di fiducia in vista di una stagione in cui è necessario un salto ulteriore di qualità dei piloti spagnoli Joan Mir e Alex Rins. "Sono molto orgoglioso di diventare il team manager di Suzuki Ecstar e felice di rientrare nel campionato MotoGP dopo quattro anni – ha detto Suppo – Sono anche molto onorato di essere coinvolto in questo grande progetto con Suzuki; sicuramente sarà un compito impegnativo far parte di una casa storica della MotoGP, che ha recentemente conquistato la corona nel 2020 nell'anno del suo 100° anniversario. Sento anche che sarà una grande esperienza iniziare a lavorare con due piloti di talento come Joan Mir e Alex Rins, entrambi capaci di lottare per la vetta in MotoGP". (ITALPRESS). mc/com 23-Feb-22 12:39