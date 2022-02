Al torneo di Acapulco avanzano Medvedev, Tsitsipas e Nadal

Il russo in caso di successo in Messico diventerebbe il nuovo numero uno del mondo. ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) – Dopo l'uscita di scena per squalifica di Alexander Zverev, avanzano ai quarti di finale i big del tennis internazionale in scena nell'"Abierto Mexicano Telcel", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.832.890 dollari, in corso sui campi in cemento di Acapulco, in Messico. E' giunto ai quarti di finale Daniil Medvedev, primo favorito del tabellone, a caccia alla vetta del ranking mondiale, che ha superato lo spagnolo Pablo Andujar per 6-1 6-2. Il russo, attualmente 2 del mondo, in caso di successo in Messico supererebbe Djokovic e diventerebbe per la prima volta in carriera il numero 1 della classifica Atp. Ai quarti di finale, intanto, sono approdati anche Stefanos Tstitsipas e Rafael Nadal. Il greco ha battuto lo statunitense Jeffrey John Wolf col punteggio di 6-1 6-0; mentre lo spagnolo ha sconfitto un altro tennista a stelle e striscie, ovvero Stefan Kozlov, per 6-0 6-3. (ITALPRESS). pdm/red 24-Feb-22 09:17