Calcio: Italiano “Sassuolo molto temibile, lavoreremo su ogni dettaglio”

"Hanno messo in difficoltà tutte le grandi", ricorda il tecnico della Fiorentina FIRENZE (ITALPRESS) – "Il Sassuolo è una squadra, soprattutto negli ultimi anni, molto temibile, ha giocatori di qualità e giovani di grandissimo talento e lo sta dimostrando anche quest'anno nelle ultime gare. Tutti hanno visto di cosa è capace, specialmente contro squadre di altissimo livello, le ha messe tutte in difficoltà. La gara contro di loro va preparata nel minimo dettaglio, curando bene entrambe le fasi, dobbiamo cercare di rendergli la vita difficile quando abbiamo la palla, difendere bene perché davanti hanno un potenziale enorme, cercare di approcciare bene come abbiamo sempre fatto". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, nel corso di una diretta sui canali social del club gigliato. Contro il Sassuolo "avremo una partita difficile contro una squadra che tutti hanno visto quest'anno cosa riesce a fare, ha battuto praticamente quasi tutte le grandi e nella partita di andata ci ha dato grande filo da torcere – ha aggiunto Italiano -. La concentrazione è sul nostro prossimo impegno. Dobbiamo cercare di avere continuità e non commettere gli errori fatti in precedenza, quegli alti e bassi che in questo momento non ci abbandonano". Nelle prossime due partite contro Sassuolo e Juventus, potrebbe trovare spazio anche il neo acquisto Cabral. "E' un giocatore che sta crescendo, sta migliorando, sta entrando dentro i meccanismi e sta migliorando l'intesa con i compagni. E' un calciatore di valore, che ci dara' tanto, ci sarà spazio anche per lui". Nico Gonzalez e Torreira "sono due sudamericani che hanno veramente dentro passione, furore e quella voglia di sacrificarsi e aiutare, sentono le partite un po' come le vivo io – ha proseguito Italiano -. Mi piace come approcciano le gare, come le preparano, danno un grandissimo contributo. Penso che abbiano grandi margini di miglioramento, Nico Gonzalez in termini di gol puo' fare di più, Torreira può fare di più in termini di assist, dico loro di non accontentarsi, di cercare sempre di migliorare, parliamo di due giocatori che possono sempre fare la differenza". (ITALPRESS). lc/ari/red 24-Feb-22 15:56