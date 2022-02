F.1: Ucraina. Vettel “Innocenti muoiono,non andrò a correre in Russia”

"E' orribile quello che sta succedendo", dice il pilota tedesco ROMA (ITALPRESS) – "Non andrò a correre in Russia. È sbagliato e orribile quello che sta succedendo. Mi dispiace per le persone innocenti che stanno perdendo la vita, vengono uccise per ragioni stupide". Lo ha dichiarato Sebastian Vettel parlando della situazione in Ucraina. "Stiamo monitorando da vicino, come molti altri, gli sviluppi della vicenda – ha spiegato la Formula 1 in una nota – e in questa fase non abbiamo ulteriori commenti in merito alla gara programmata per settembre. Continueremo a monitorare la situazione molto da vicino". (ITALPRESS). pal/red 24-Feb-22 16:08