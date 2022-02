Motomondiale: Marc Marquez “Guidare è come sciare, non si dimentica”

Lo spagnolo della Honda scalda il motore in vista del via del campionato 2022 ROMA (ITALPRESS) – Marc Marquez, otto volte campione del mondo, scalda il motore per la nuova stagione della MotoGP. Il pilota spagnolo, dopo due annate condizionate da tanti infortuni e da diversi interventi chirurgici, si dice pronto per tornare nuovamente protagonista con la sua Honda, del tutto nuova per il 2022 a due ruote, al via il 6 marzo in Qatar. In una intervista rilasciata a "El Pais", di 3' e 28", Marquez racconta le ultime vicissitudini e gli errori commessi, a partire dalla voglia di tornare in moto sempre troppo presto dopo infortuni e operazioni. "Non sarò al 100 per 100 per la prima gara ma sarò in buone condizioni fisiche per iniziare bene la stagione. Guidare la moto è una cosa che non si dimentica, è come sciare", ha detto lo spagnolo. "Nelle ultime annate, ho avuto dei 'limiti' all mia guida, a causa dal problema al braccio. Quando il dolore aumentava, la forza diminuiva e non potevo guidare come volevo. Poi, appena avevo iniziato a stare un po' meglio, è arrivata la lesione all'occhio, che mi ha tenuto fuori per altri due mesi e mezzo", ha concluso Marquez. (ITALPRESS). pdm/red 24-Feb-22 10:21